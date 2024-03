Über zehn Millionen Zuschauer verfolgten Sieg der Nationalelf

Vor allem jüngere Zuschauer schalteten ein

Nach Angaben von «DWDL» sahen sich am Samstag im Schnitt 10,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung im ZDF an. Dies entspricht einem Marktanteil von 39,1 Prozent des Gesamtpublikums. Wie das Magazin weiter berichtet, entschieden sich überdurchschnittlich viele jüngere Zuschauer für die Übertragung des Spiels im ZDF. Rund 3,07 Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49 sorgten für einen Marktanteil von 49,8 Prozent in dieser Altersgruppe.