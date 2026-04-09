Überdosis? Shannen Dohertys Ex-Mann Ashley Hamilton in der Klinik

In einer Episode ihres Podcasts «Let's Be Clear With Shannen Doherty» blickte sie im Januar 2024 auf das zurück, was sie selbst als «schreckliche Ehe» bezeichnete. Diese habe auch ihren Job beeinflusst: Gegen Ende ihrer Zeit bei «Beverly Hills: 90210» sei es immer schwerer geworden, pünktlich am Set zu erscheinen. «Ich war in einer wirklich schrecklichen Ehe, und es passierten Dinge, die es mir sehr schwer machten, konsistent pünktlich zur Arbeit zu kommen», sagte sie in dem Podcast. Ihr Zuspätkommen habe ihre Kollegen gezwungen, länger zu arbeiten – was letztlich auch zu ihrer Entlassung nach der vierten Staffel beigetragen habe.