Überfall auf die Geissens: Anwalt spricht von «Mordversuch»

Carmen Geiss: «Die können mich nicht brechen»

«Eigentlich bin ich stark und denke mir: ‹Die können mich nicht brechen.› Das können sie auch nicht», erzählt die sichtlich bewegte Carmen Geiss in einem Ausschnitt des Gesprächs, der auf der Webseite von RTL veröffentlicht wurde. Doch dann gebe es auch Situationen, in denen sie «so ein bisschen zusammenbreche». Sie frage sich dann: «Was wäre wenn?» Robert Geiss deutet an, dass das Paar offenbar nicht gerne über den Vorfall spricht. «Das haben wir unseren Bekannten gesagt. Wir wollen gar nicht darüber nachdenken. Was hätte passieren können... was ist passiert...»