Überlebende des Nova-Festival-Anschlags vertritt Israel beim ESC

Auf der offiziellen Homepage zum Musik–Event wird Raphael bereits aufgelistet. Sie hatte kurz zuvor die israelische Talentshow «HaKokhav HaBa» für sich entschieden und so das Ticket in die Schweiz lösen können, wo in diesem Jahr der ESC in Basel steigen wird. Anlässlich ihrer Teilnahme wird sie mit den Worten zitiert: «Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt und bereit ich bin. Vielen Dank, dass Sie mir diese grosse Ehre erweisen und mir Ihr Vertrauen schenken, mein Land auf der grossen Eurovision–Bühne in der Schweiz zu vertreten.»