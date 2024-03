Überlebenshilfe für Eichhörnchen: Tipps für den Garten

Besonders wohl fühlen sich Eichhörnchen also in Gärten, in denen Haselnusssträucher, Walnussbäume oder Beerensträucher wachsen. Gartenbesitzer können aber auch spezielle Futterstellen für die Hörnchen einrichten: am besten ein spezielles Futterhaus für Eichhörnchen, das Nüsse und Samen spendet, damit es nicht zu Streitereien mit Vögeln kommt. Die Spender sollten möglichst an einem Baum in etwa zwei Metern Höhe angebracht werden.