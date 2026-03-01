Überpflegte Haut: Diese Warnzeichen sollte man nicht ignorieren

Anzeichen und Auslöser von überpflegter Haut

Überpflegte Haut ist oft gerötet. Vor allem sensible Haut ist von zu viel Pflege überfordert oder reagiert empfindlich auf bestimmte Produkte. Menschen mit diesem Hauttyp sollten herausfinden, was ihre Haut reizt. Auch wenn die Haut spannt oder juckt, sollte das Ausmass der Hautpflege überdacht werden. Wer zu aggressive Cleanser benutzt oder sie zu oft anwendet, riskiert ebenfalls Irritationen. Eine übermässige Reinigung kann zudem zu stark öliger Haut führen. Denn wird der Haut viel Öl entzogen, regt das die Talgproduktion an.