Überraschende Ankündigung: Vier Biopics über die Beatles geplant

Musik–Biopics liegen seit Jahren im Trend

Das neu angekündigte Grossprojekt reiht sich ein in eine ganze Reihe von Musiker–Biografien, die in den vergangenen Jahren an den Kinokassen für beständig solide Einspielergebnisse gesorgt haben. So ist gerade erst das Bob–Marley–Biopic «Bob Marley: One Love» erfolgreich angelaufen. Auch Baz Luhrmanns (61) poppige Filmbiografie «Elvis» über den «King of Rock ‹n› Roll» Elvis Presley (1935–1977) wurde mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 288 Millionen US–Dollar zum Erfolg.