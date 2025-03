Überraschende Verkündung: «GZSZ»-Star Anne Menden hat sich verlobt

Derzeit geniessen die beiden offenbar einfach ihre Liebe. «Es ist nichts geplant, tatsächlich», berichtet Menden nach Details gefragt. «Am Ende sind wir einfach echt ein extrem gutes Team und Gustav hat mir schon auch echt viel Lebensqualität zurückgegeben», schwärmt sie laut des Berichts von ihrem Verlobten. Am 29. März soll sie dann ab 17:45 Uhr in der neuesten Ausgabe der Sendung bei RTL noch weitere Einblicke in ihre Beziehung geben.