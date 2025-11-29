Überraschende Wende beim ZDF-Krimi: Nina Gummich kehrt doch zurück

Fans der ZDF–Krimireihe «Theresa Wolff» (2021–2025) dürfen aufatmen: Nina Gummich (34) hängt ihren weissen Kittel doch nicht endgültig an den Nagel. Obwohl der Samstagskrimi «Nebel», der am 29. November ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, eigentlich ihr Abschied von der Rolle sein sollte, steht die Schauspielerin nun erneut für eine neue Folge vor der Kamera.