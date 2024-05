Überraschender Anblick: Willem-Alexander und Máxima im Kuhstall

Vor allem der Anblick der Königin mitten in einem Kuhstall, ist nicht alltäglich. Ihren Auftritt an dem wenig glamourösen Ort meisterte die gebürtige Argentinierin dennoch mit der gewohnten Eleganz. Auf der königlichen Instagram–Seite hiess es zu einem Foto, auf dem die Königin eine Kuh streichelt: «Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft in der Region aus? Darüber werden König Willem–Alexander und Königin Máxima mit einer Reihe von Landwirten aus den Gemeinden des Eemsdeltas und Hogeland diskutieren.»