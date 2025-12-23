Überraschender Gast: Cem Özdemir feiert 60. Geburtstag mit Haftbefehl

Haftbefehl hat gerade mit seiner im Oktober veröffentlichten Netflix–Doku «Babo – Die Haftbefehl–Story» für Aufsehen gesorgt, in der seine psychischen Probleme und seine Drogenabhängigkeit offen thematisiert werden. Im November feierte er sein Bühnen–Comeback und verkündete bei seinem ersten Konzert in Osnabrück, dass er keine Drogen mehr nehme. Allerdings soll sein Gesicht noch von dem langjährigen Drogenkonsum gezeichnet sein. Der Rapper verbirgt jedenfalls bei Auftritten Mund und Nase, wie auch bei der Party von Cem Özdemir.