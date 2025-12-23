Überraschender Gast: Cem Özdemir feiert 60. Geburtstag mit Haftbefehl

Grünen–Politiker Cem Özdemir ist am 21. Dezember 60 Jahre alt geworden und hatte überraschende Gäste auf seiner Feier in Stuttgart. Denn neben Parteifreunden und Kollegen aus der Politik kamen auch Rapper Haftbefehl (40), der selbst erst vor wenigen Tagen einen runden Geburtstag hatte, und dessen Ehefrau Nina Anhan (34).
«Es war eine tolle Party»
Özdemir teilte am Montag auf seinem Instagram–Account ein Posting des Delmenhorster FDP–Bürgermeisters Murat Kalmis, das ein Foto der beiden Männer mit dem Musiker und seiner Frau zeigt. Dazu schrieb der Politiker, die drei seien der Einladung Özdemirs gefolgt und hätten in dessen 60. Geburtstag reingefeiert. «Es war eine tolle Party mit super Stimmung und spannenden Gesprächen. Aykut, Nina und ich wünschen Cem alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit auf die nächsten 60 Jahre jung.»
Der Dresscode für den Abend scheint locker gewesen zu sein: Auf dem Bild trägt der Rapper, der bürgerlich Aykut Anhan heisst, einen blauen Pullover und eine weisse Gesichtsmaske. Nina Anhan lächelt in einem brauen Mantel neben Cem Özdemir im schwarzen Pullover in die Kamera.
2026 möchte Cem Özdemir Ministerpräsident von Baden–Württemberg werden
Cem Özdemir ist einer der bekanntesten Politiker von Bündnis90/Die Grünen. Er war von 2008 bis 2018 einer von zwei Bundesvorsitzenden seiner Partei. Bis Mai 2025 war er Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft sowie Bundesminister für Bildung und Forschung. Im nächsten Jahr möchte er bei der Landtagswahl in Baden–Württemberg als Spitzenkandidat der Grünen antreten und Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77) werden.
Haftbefehl hat gerade mit seiner im Oktober veröffentlichten Netflix–Doku «Babo – Die Haftbefehl–Story» für Aufsehen gesorgt, in der seine psychischen Probleme und seine Drogenabhängigkeit offen thematisiert werden. Im November feierte er sein Bühnen–Comeback und verkündete bei seinem ersten Konzert in Osnabrück, dass er keine Drogen mehr nehme. Allerdings soll sein Gesicht noch von dem langjährigen Drogenkonsum gezeichnet sein. Der Rapper verbirgt jedenfalls bei Auftritten Mund und Nase, wie auch bei der Party von Cem Özdemir.