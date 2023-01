Überraschendes Aus: ARD-Talkshow «Anne Will» endet 2023

Anne Will ist «unendlich dankbar»

Wie es mit Anne Will weitergeht, bleibt offen. Doch die Journalistin würde sich bezüglich neuer Projekte auch mit dem NDR in Gesprächen befinden. «Am 31.12.2023 endet mein Vertrag mit dem NDR, nach dann 16 Jahren politischer Talkshow im Ersten, knapp zwölf davon auf dem legendären Sonntagabend», wird Will in der Mitteilung zitiert. «Ich habe die Sendung immer ausserordentlich gerne gemacht und bin unendlich dankbar für das Vertrauen in meine journalistische Arbeit und den grossen Erfolg unserer Sendung.» Sie wolle sich zusammen mit ihrem Team auf die verbleibenden Folgen konzentrieren. Will werde ihren Vertrag mit «grosser Freude erfüllen», eine Vertragsverlängerung komme für sie allerdings nicht infrage. «2024 ist Neustart angesagt!»