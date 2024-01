Überraschung an Tag drei: Cora Schumacher verlässt das Dschungelcamp

Was Zietlow am Ende der Sendung bereits bekannt gab, wurde von RTL bei Instagram nach der Ausstrahlung bestätigt: «Kurz vor der dritten Live–Show hat Cora Schuhmacher den Satz ‹Ich bin ein Star – Holt mich hier raus› gesagt und das Camp damit auf eigenen Wunsch verlassen. Alles weitere zu dem freiwilligen Auszug gibt es in der nächsten Live–Show.» Cora Schumacher (47) hat damit als erste Kandidatin das Dschungelcamp 2024 verlassen. In der Sendung wurde Schumacher oder ihr Auszug nicht weiter thematisiert, stattdessen ging es vor allem um die Gefühlsausbrüche ihrer Mitcamperinnen.