Überraschung: Auch David Arquette kehrt für «Scream 7» zurück

Noch im Juli 2024 gab sich Arquette übrigens ahnungslos bei einem Auftritt bei «Watch What Happens Live». Damals antwortete er auf die Frage eines Fans, ob seine Rückkehr in irgendeiner Form möglich sei, mit den Worten: «Ich glaube nicht – ich meine, ich weiss es nicht. Ich schätze, es besteht die Möglichkeit, aber ich habe keine Anrufe oder so bekommen.»