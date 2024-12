Überraschung bei den Gotham Awards: Oscar-Favorit geht leer aus

Überraschung bei den Gotham Independent Film Awards. Mit vier Nominierungen war «Anora» ins Rennen um den wohl wichtigsten Preis für Indie–Filme gegangen, so viele hatte kein anderes Werk vorzuweisen. Doch der Film, der bei der kommenden Oscar–Verleihung als aussichtsreichster Kandidat gilt, ging völlig leer aus. Der Hauptpreis für den besten Film ging stattdessen an «A Different Man». Sebastian Stan (42), der dieses Jahr in «The Apprentice» Donald Trump verkörperte, spielt darin einen Schauspieler, der von einer schweren Gesichtsdeformierung geheilt wird.