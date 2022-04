Überraschung bei «GZSZ»: Oliver Franck kehrt zurück

Grosse Überraschung beim RTL-Dauerbrenner «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Schauspieler Oliver Franck (46) feiert am 15. April ein Comeback. Seine Figur Dr. Martin Ahrens taucht in der Folge 7.492 unvermittelt in Berlin auf und wird laut Sender kaum wiederzuerkennen sein. Frank selbst erklärt in einem Interview mit RTL das Comeback von Ahrens, der einst die Stadt verliess, nachdem er seine Ehefrau Nina geschlagen hatte.