Überraschung bei Joko und Klaas: Heidi Klum zeigt ihre «GNTM»-Models

Heidi Klum (51) steckt mitten in den Dreharbeiten für «Germany's next Topmodel». Im kommenden Jahr wird die Model–Castingshow 20 Jahre alt. Einen ersten Blick auf die Models in der Jubiläumsstaffel gibt es schon am kommenden Samstag (26. Oktober). Klum ist Special–Guest bei «Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» (ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn).