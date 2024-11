Überraschung bei «Sommerhaus der Stars»: Favoriten müssen gehen

Die am Abgrund stehende Gloria nominiert Umut und Emma mit deutlichen Worten, Umut baut sich vor Gloria auf, Michael muss eingreifen. Theresia ist geschockt, wie so ein «Männchen» eine «gestandene Frau» attackieren kann. Can bringt wieder etwas Sachlichkeit in die Angelegenheit, als er für Stefan und Theresia stimmt, aus vernünftigen, taktischen Gründen.