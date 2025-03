Überraschung bei «The Taste»: Steffen Henssler kommt in die Jury

Überraschung in der Jury von «The Taste»: Wie der Sender Sat.1 am Donnerstag bekannt gegeben hat, feiert Steffen Henssler (52) Premiere in der Kochshow. Zusammen mit seiner Kollegin Elif Oskan (34) wird er die Jury in der 14. Staffel vervollständigen. Gemeinsam mit Alexander Herrmann (53) und Tim Raue (50) werden die beiden darüber entscheiden, wer mit seinen Kochkünsten auf dem Probierlöffel überzeugt.