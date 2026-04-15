Überraschung bei «Wer wird Millionär?»: Bill Kaulitz ist Telefonjoker

Am anderen Ende der Leitung meldet sich Bill Kaulitz aus Los Angeles. Wie Sylvia Schindler erklärt, hat er sich für den Anruf eigens früh den Wecker gestellt. «Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön», freut sich der 36–Jährige. In Bezug auf die 4.000–Euro–Frage, die ihm ausser Konkurrenz noch mal gestellt wird, gibt er sich bescheiden: «Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen.» Tatsächlich brachen er und sein Bruder Tom Kaulitz die Schule ab, um sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren.