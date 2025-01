Überraschung! Caro Cult präsentiert ihren Babybauch

Schauspielerin Caro Cult (30) überraschte bei der Premiere der neuen Amazon–Prime–Serie «Gerry Star» am Donnerstag in Berlin mit ihrem Babybauch. Die 30–Jährige zog in ihrer fliessenden, himmelblauen Robe alle Blicke auf sich. Das bodenlange, ärmellose Kleid mit kleiner Schleppe schmiegte sich um den Bauch, auf den die strahlende Schauspielerin immer wieder ihre Hand legte. Die 30–Jährige hatte erst im Mai 2024 ihre Hochzeit mit ihrem langjährigen Lebensgefährten im Interview mit «Bunte» öffentlich gemacht.