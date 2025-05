Überraschung: Diese Stars sind gleich alt wie Papst Leo XIV.

Von Hollywood bis Rock–Ikone

Bruce Willis eroberte als zäher John McClane in «Stirb Langsam» die Kinoleinwände der Welt. Der überraschenderweise im deutschen Idar–Oberstein geborene Action–Star bewies in Filmen wie «Pulp Fiction» oder «The Sixth Sense» seine beachtliche schauspielerische Bandbreite und zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. In den letzten Jahren musste er sich wegen seiner Demenz–Erkrankung zurückziehen.