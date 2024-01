Überraschung: Halle Bailey ist Mutter geworden

Im Mai 2023 gab sie aber in einem Interview mit «People» einen kleinen Einblick in die Beziehung und antwortete auf die Frage, ob ihr Freund ein echter Märchenprinz sei: «Ja. Das würde ich sagen.» Weiter verriet sie: «Ich denke, das Beste an der jungen Liebe ist, dass man auf dieser Reise, jemand anderen zu lieben, weiterhin zu sich selbst finden kann. Und du entdeckst neue Teile von dir und vielleicht Dinge, die du vorher nicht an deinem Herzen bemerkt hast.»