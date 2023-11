Überraschung: Harald Glööckler verbringt Weihnachtsfeiertag beim Ex

«Ich möchte meditativ zu mir kommen»

Unter grossem Beifall seiner Fans weihte Glööckler am Dienstag den Weihnachtsmarkt in Wiesbaden, die «Wiesbadener Winterstubb», ein. In einen stylischen schwarz–weissen Fellmantel gehüllt und in bester Winter– und Weihnachtsstimmung plauderte er dabei über seine Weihnachtspläne. Steht ihm angesichts seiner Trennung von Dieter Schroth und seines Umzugs nach Berlin ein einsames Fest bevor? Mitnichten: «Ich bin Zwilling, da ist man nie einsam. Ich werde Heiligabend mit meinem süssen kleinen Hund im Bett verbringen. Neben das Bett stelle ich Champagner und Nudeln mit Trüffeln, das ist so traditionell. Und ich freue mich darauf, ein paar schöne Filme und Serien anzuschauen. Dazu ein bisschen Weihnachtsgebäck und Kerzen an. Ich möchte meditativ ein bisschen zu mir kommen.»