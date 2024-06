Überraschung in London: Taylor Swift bringt Travis Kelce auf die Bühne

Taylor Swift kommt im Juli nach Deutschland

Erst am Freitagabend postete Taylor Swift aus den Katakomben des Kultstadions ein gemeinsames Bild mit Kelce, Prinz William (42) sowie dessen Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9). Der britische Thronfolger besuchte mit seinen Kindern ausgerechnet an seinen Geburtstag das erste der insgesamt drei aktuellen London–Konzerte von Taylor Swift. Der US–amerikanische Superstar ist aktuell auf grosser Europa–Tournee. Im Juli wird Swift insgesamt siebenmal auch in Deutschland zu sehen sein – in Gelsenkirchen, Hamburg und München. Die Tour findet dann im August erneut in London mit fünf weiteren Konzerten im Wembley–Stadion vorerst ihren Abschluss. Im Herbst geht es für Swift und ihren Tross dann in Nordamerika weiter.