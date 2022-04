Überraschung! Jenny Frankhauser verkündet Schwangerschaft

Jenny Frankhauser (29) erwartet ihr erstes Kind. Die 29-Jährige hat ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt gegeben. «Unendlich glücklich», schrieb die Reality-TV-Darstellerin zu einem Foto, das sie mit ihrem Partner Steffen König zeigt. Beide haben liebevoll ihre Hände auf Frankhausers Babybauch gelegt. Weitere romantische Aufnahmen des Paares sind in einem YouTube-Video zu sehen. «Alles begann mit einem Kuss», hört man Frankhauser aus dem Off sprechen. «Du, ich, nur wir zwei. Es fühlt sich an wie ein Traum. Ein Traum, der jetzt Hand und Fuss bekommt. Ein Wunder geschieht.»