Überraschung! J.K. Rowling besucht «Phantastische Tierwesen»-Premiere

«Harry Potter»-Special ohne Rowling

Bei dem mit Spannung erwarteten «Harry Potter»-Special sind Ende 2021 20 Jahre nach der Erstausstrahlung des Franchise die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (32), Emma Watson (31) und Rupert Grint (33) auf zahlreiche Co-Stars getroffen und schwelgten gemeinsam in Erinnerungen. Die Erschafferin von «Harry Potter» war in diesen Runden allerdings nicht dabei. Von ihr wurden lediglich alte Interview-Ausschnitte gezeigt, zudem würdigte Radcliffe in einer Gesprächsrunde, wie viele Menschen Rowling mit ihren Büchern einen Zugang zum Lesen gegeben habe.