Überraschung! Mario Basler übernimmt Gastrolle bei «Sturm der Liebe»

Eine echte Legende der Fussball–Bundesliga am Fürstenhof: Kein Geringerer als Mario Basler (57) wird demnächst in einer Gastrolle in der beliebten ARD–Telenovela «Sturm der Liebe» zu sehen sein. Wie Bavaria Fiction am Dienstag bekannt gibt, ist der Europameister von 1996 ab Folge 4.542 mit von der Partie. Voraussichtlich ausgestrahlt werden soll die Folge am 20. Februar 2026.
Mario Basler hatte Spass bei «Sturm der Liebe»–Dreh
Das Besondere am Gastauftritt: Der ehemalige Bayern–Kicker spielt nicht etwa eine erfundene Figur, sondern sich selbst. Basler tritt in «Sturm der Liebe» als «charismatischer Talentscout für den fiktiven Münchner Fussballverein Weiss–Gold auf», heisst es in der Mitteilung.
In dieser Eigenschaft stösst er auf den jungen Nachwuchskeeper Leo Neubach (Aurel Klug, 20). Basler hält den Torwart für aussergewöhnlich talentiert zwischen den Pfosten und setzt es sich zum Ziel, ihn für den Profifussball zu gewinnen. Doch Leo ist sich noch nicht ganz sicher.
Schauspiel–Neuling Basler zeigte sich nach Abschluss der Produktion begeistert: «Die Dreharbeiten bei ‹Sturm der Liebe› haben mir richtig Spass gemacht», wird er in der Pressemitteilung zitiert. «Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt. Auch der Aussendreh lief super, das Wetter hat gepasst – insgesamt war das eine coole Erfahrung.»
Vom Freistoss–Künstler zum TV–Experten
Mario Basler gehörte in seiner aktiven Zeit zu den schillerndsten Figuren des deutschen Fussballs der 1990er Jahre. Als Mittelfeldspieler war er vor allem für seine Freistösse gefürchtet. Seine grössten Erfolge feierte er beim FC Bayern München. Mit der deutschen Fussballnationalmannschaft gewann er im Jahr 1996 den Europameistertitel in England – allerdings ohne Turnier–Einsatz.
Nach seinem Karriereende konnte sich Basler als TV–Experte etablieren. TV–Zuschauer und Fans lieben seine unverblümte Art sowie den ihm so eigenen, unverwechselbaren Humor. Neben Auftritten in Sportsendungen ist Basler auch schon in Talkshows und Reality–Formaten zu sehen gewesen. Mit seinem Gastauftritt in «Sturm der Liebe» beweist sich der Ex–Kicker jetzt erstmalig auch als Schauspieler.