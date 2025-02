Überraschung: Matthias Mangiapane zieht bei «Big Brother» ein

Kurz bevor die neue Staffel «Big Brother» am Montagabend auf Joyn und in Sat.1 startet, gibt es eine Überraschung: Realitystar Matthias Mangiapane (41) wird die neuen Bewohnerinnen und Bewohner eine Zeit lang unterstützen. Wie die Sendergruppe mitteilt, zieht er am Dienstag als erster Promigast in den TV–Container ein. Weitere sollen folgen.