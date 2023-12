Überraschung! Nicole Kidman kehrt zu ihrem früheren Look zurück

Wie lange wird sie ihren neuen alten Look nun beibehalten?

Denn offensichtlich kehrt der Hollywoodstar auf dem Kopf zu einem natürlicheren Look zurück, den man noch aus den Anfängen ihrer Karriere kennt. Als sie mit ihrem damaligen Mann Tom Cruise (61) in Filmen wie «Tage des Donners» (1990) und «In einem fernen Land» (1992) vor der Kamera stand, trug sie eine wilde, rötliche Lockenpracht. Später wechselte sie zu blonden Haaren, die sie gerne auch glatt stylte. Zuletzt sah man sie noch im November mit diesem Look.