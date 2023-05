Überraschung! Prinzessin Kate eröffnet den ESC 2023

Am Klavier hat Prinzessin Kate (41) am 13. Mai den Eurovision Song Contest (ESC) zusammen mit dem Vorjahressieger Kalush Orchestra eröffnet - in einem in der Live-Übertragung gezeigten Einspieler. Die Royals meldeten sich auch in den sozialen Medien und teilten einen Clip, in dem Kate noch einmal im märchenhaften, blauen Kleid performt. «Eine Eurovisions-Überraschung», schrieb der Palast dazu.