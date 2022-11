Überraschung! Rebel Wilson ist zum ersten Mal Mutter geworden

Rebel Wilson (42) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die australische Schauspielerin überraschend am Montag (7. November) via Instagram bekannt gegeben: «Ich bin so stolz, die Geburt meines ersten Kindes, Royce Lillian, bekannt zu geben, das in der vergangenen Woche per Leihmutterschaft geboren wurde.»