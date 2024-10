Überraschung: Taylor Swift holt Sabrina Carpenter auf die Bühne

Taylor Swift (34) hat bei ihrem Konzert am 26. Oktober im Caesars Superdome in New Orleans für einen besonderen Moment gesorgt. Die Sängerin fingierte einen Anruf an ihre Kollegin Sabrina Carpenter (25), die kurz darauf auf der Bühne erschien und mit ihr ein Mashup aus ihren Hits «Espresso» und «Please, Please, Please» sowie Swifts «Is It Over Now» performte.