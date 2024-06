Überraschung zum Vatertag: Wiz Khalifa wird zum zweiten Mal Papa

Auch das Geschlecht des gemeinsamen Kindes enthüllte der Rapper in seinem Post. «Babygirl ist auf dem Weg», schrieb Khalifa zu dem Foto, zu dem sich zahlreiche Glückwünsche in der Kommentarspalte wiederfinden. «Herzlichen Glückwunsch an euch beide, Bruder», kommentierte ein User das Fotos des Rappers, während Schauspieler und Rapper Ludacris (46) seinen Musikerkollegen im «Girl–Dad–Club» begrüsste. Auch Amber Rose (40), die Ex–Frau des Rappers, freute sich für die werdenden Eltern: «Wir können es kaum erwarten, sie kennenzulernen», schrieb das Model unter den Beitrag.