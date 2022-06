Überraschungsauftritt bei BET Awards: Kanye West ist zurück

Bei der Preisverleihung am Sonntag überreichte er nun «Diddy» den Lifetime Achievement Award. «Wie krönen wir unsere Könige? Wie würdigen wir unsere Könige?», fragte West die Menge im Microsoft Theater. Und fügte über Combs hinzu: «Ich hole mir bis heute von ihm Rat. Er inspiriert so viele meiner Entscheidungen, so viele meiner Lebensentscheidungen. Meine Frauenentscheidungen» (im Original: «life choices, wife choices»). Der Ex von Kim Kardashian (41) bedankte sich dafür und sprach auch über die vielen Hindernisse, die Sean Combs überwunden hat und damit den Weg für andere ebnete. «Puff, wenn ich es dir noch nicht gesagt habe: Ich liebe dich, du bist mein Bruder.»