Überraschungsauftritt: Harrison Ford unterstützt «Star Wars»-Kollegen

«Ich habe ihn tatsächlich intensiv studiert, seine Arbeit studiert, um Jyn Erso in dem Film zu spielen. Er war eine riesige, riesige Inspiration, insbesondere das, was er in ‹Indiana Jones› macht. Ich habe mir die Filme immer und immer wieder angesehen, weil ich etwas von dieser Lockerheit, die er hat, in sie hineinbringen wollte. Es war etwas ganz Besonderes, dass heute Abend diese beiden Welten aufeinanderprallten», so Jones.