Überraschungsauftritt: Sängerin Katy Perry fast nackt auf dem Laufsteg

US–Sängerin Katy Perry (39) war einer der grossen Hingucker bei der stargespickten «Vogue World: Paris» am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt. Bei der dritten «Vogue World»–Ausgabe, mit der die Haute–Couture–Week in Paris eröffnet wurde, präsentierte sie sich in einem ungewöhnlichen A–Linien–Kleid. Die geometrischen Cut–Outs gaben den Blick auf jede Menge Haut frei.