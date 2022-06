In dieser Woche stehen für Prinz Charles noch wichtige Termine an. Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen starten am morgigen Donnerstag mit der Militärparade «Trooping the Colour». Ihr zu Ehren finden vom 2. bis 5. Juni zahlreiche Paraden, Partys, Strassenfeste, Umzüge und sonstige Veranstaltungen in Grossbritannien statt.