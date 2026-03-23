Überschwemmungen auf Hawaii: Jason Momoa muss fliehen

In einem angehängten Video ist zu sehen, wie Jason Momoa mit seiner Partnerin Adria Arjona (33) selbst anpackt. Die beiden verteilen mit anderen Helfern Essenspakete. «Wir haben Zeit im Westen verbracht, einfach um unsere Verbundenheit zu zeigen, etwas zu essen vorbeizubringen und unsere Gemeinschaft daran zu erinnern, dass wir euch sehen, dass wir hinter euch stehen und dass ihr nicht allein seid», schrieb der Schauspieler.