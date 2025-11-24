Udo Kier: Unser Mann fürs Schräge in Hollywood ist tot

Zwischen Traumfabrik, «Tatort» und Trier

Seitdem lebte Udo Kier in den USA. «Judo Kei–Öhr», wie er dort ungefähr ausgesprochen wird, etablierte sich dort als Charakterdarsteller, als Spezialist für schrille Nebenrollen. Solche spielte er sowohl in Blockbustern wie «Armageddon» oder «Ace Ventura» als auch in B–Movies. Vor allem als Schurke wurde er gerne gebucht. «Ich stelle gern das Böse dar, weil der Fantasie diesbezüglich keine Grenzen gesetzt sind», sagte er einmal in einem Interview. Privat sei er ganz lieb: «Ich bin der Böse, weil ich nicht böse bin».