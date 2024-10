Udo Kier wird 80: Der Meister der Merkwürdigkeit

Es folgten Produktionen mit grossen Regisseuren wie Steven Spielberg (77), in dessen Science–Fiction–Serie «seaQuest DSV» er mitwirkte, sowie grössere Rollen in Blockbustern wie «Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv» an der Seite des Komödien–Superstars Jim Carrey (62). Zwischen seinen zahlreichen Engagements in seiner neuen Heimat, in denen er neben Superstars wie Nicole Kidman (57), Wesley Snipes (62), Bruce Willis (69), Christoph Waltz (68) oder Arnold Schwarzenegger (77) zu sehen war, mischte er auch weiterhin in grossen und kleinen Produktionen europäischer Regisseure wie Wim Wenders (79), Lars von Trier, Fatih Akin (51) oder Christoph Schlingensief mit.