Udo Kiers letztes Projekt für den Golden Globe nominiert

Keine Nominierung für «In die Sonne schauen»

Für die deutsche Hoffnung «In die Sonne schauen» gab es eine kalte Dusche: Das Drama von Mascha Schilinski, das im Vorfeld von US–Branchenblättern als Favorit gehandelt wurde, ging komplett leer aus. Weder Regie noch der Film selbst fanden Berücksichtigung bei den rund 300 wahlberechtigten Journalisten – eine herbe Enttäuschung, nachdem der Film auf europäischen Festivals für Furore gesorgt hatte.