Udo Lindenberg feiert seinen «Panik-Express» in Hamburg

Für die Wunderland–Gründer war das Projekt offenbar aussergewöhnlich: «Der Panik–Express ist der wohl aufwendigste Zug, den wir je umgesetzt haben. Unfassbar zu sehen, wie viel Kreativität, Leidenschaft und unzählige Stunden Arbeit vom Modellbau–Team hier eingeflossen sind», erklärte Frederik Braun. Gerrit Braun ergänzte der Mitteilung zufolge: «Udo und Hamburg gehören einfach zusammen – und genau deshalb passt der Panik–Express so perfekt ins Wunderland. Und noch wichtiger: Udo Lindenberg hat schon immer Menschen zusammengebracht – über Grenzen, Generationen und Kulturen hinweg».