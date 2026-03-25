Udo Lindenberg feiert seinen «Panik-Express» in Hamburg

Das Miniatur Wunderland in Hamburg ehrt Udo Lindenberg (79) mit einem besonderen Zug. Der Musikstar hat seinen «Panik–Express» einer Mitteilung zufolge nun persönlich auf die Schienen geschickt. Kurz vor dem 80. Geburtstag von Lindenberg am 17. Mai sollen die acht Waggons Geschichten aus acht Jahrzehnten zeigen, heisst es.
«Eine Reise durch acht Jahrzehnte Udo»
Der «Panik–Express» sei in den vergangenen Monaten im Wunderland in enger Zusammenarbeit mit dem Hamburger Ehrenbürger entstanden. Das Miniatur Wunderland erklärt weiter: «Die detailreich gestalteten Waggons erzählen eine Reise durch acht Jahrzehnte Udo – von der Kindheit in Gronau über seine Zeit als Schlagzeuger in Libyen, legendäre Momente rund um die DDR bis hin zu aktuellen Erfolgen wie dem Hit ‹Komet›.»
Udo Lindenberg selbst wird mit den Worten zitiert: «Der Sonderzug im Miniatur Wunderland ist für mich eine grosse Ehre. Besonders beeindruckt mich, neben all den Wahnsinns–Details, die Visualisierung der deutsch–deutschen Geschichte.»
Für die Wunderland–Gründer war das Projekt offenbar aussergewöhnlich: «Der Panik–Express ist der wohl aufwendigste Zug, den wir je umgesetzt haben. Unfassbar zu sehen, wie viel Kreativität, Leidenschaft und unzählige Stunden Arbeit vom Modellbau–Team hier eingeflossen sind», erklärte Frederik Braun. Gerrit Braun ergänzte der Mitteilung zufolge: «Udo und Hamburg gehören einfach zusammen – und genau deshalb passt der Panik–Express so perfekt ins Wunderland. Und noch wichtiger: Udo Lindenberg hat schon immer Menschen zusammengebracht – über Grenzen, Generationen und Kulturen hinweg».
Weitere Ausstellung in Hamburg
Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg können sich Fans unterdessen auf ein weiteres Event freuen. In Hamburg eröffnet am 30. April das «Udoversum», eine umfassende Ausstellung, die das Leben und Werk des Ausnahmekünstlers feiern will. Bis zum 4. Oktober gibt es im Stilwerk Hamburg persönliche Notizen, Bühnenoutfits, Instrumente und bislang unveröffentlichte Fundstücke zu sehen.