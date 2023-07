Udo Lindenberg und Apache 207: Hat «Komet» das Zeug zum Sommerhit?

Ob «Komet» die strengen Kriterien für den «Sommerhit» wirklich erfüllen kann, ist fraglich. Schliesslich geht es bei der Wahl nicht nur um hohe Abrufzahlen auf Musik-Streaming-Portalen und in sozialen Netzwerken. Nach Aussage der Sommerhit-Ermittler hat der klassische Gewinner «eine eingängige Melodie, ist zum Tanzen geeignet, verbreitet Urlaubsstimmung, stand möglichst auf Platz eins der Charts, wurde durch kein Grossevent bekannt, wird in Clubs rauf und runter gespielt und stammt von einem Künstler, der in den Jahren zuvor keine grossen Charterfolge feiern konnte.»