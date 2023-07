Udo Lindenberg und Apache 207 knacken Chart-Rekord

«Komet» steht zum 17. Mal an der Spitze der Single-Charts und löst damit den Matthias-Reim-Hit «Verdammt - ich lieb' dich» mit 16 Wochen auf Platz eins ab. Insgesamt standen nur zwei weitere Lieder ebenfalls 17 Mal auf der Spitzenposition: der Disco-Klassiker «Rivers Of Babylon» von Boney M. und der 2017er-Sommerhit «Despacito» von Luis Fonsi feat Daddy Yankee. Dieser neue Rekord winkt also in der kommenden Woche.