Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec feiern beim BR Budenzauber

BR–Intendantin Dr. Katja Wildermuth nutzte die Gelegenheit für eine Standortbestimmung: «Auch 2025 hat es der BR geschafft, unvergessliche gemeinsame Erlebnisse zu stiften und mit seinen Angeboten die Menschen in ganz Bayern zu verbinden – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und persönlichem Hintergrund.» Das sei gerade in einer Zeit wichtig, «in der alle von Spaltung reden».