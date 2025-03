UEFA Champions League: Heimspiele der Bayern und des BVB im Stream

Daneben sind in diesem Jahr im Rennen um den begehrten Pokal: Arsenal London, Real Madrid, Paris Saint–Germain und Aston Villa. Am 8. April spielt der Arsenal FC gegen Real, Paris trifft am 9. April auf Aston Villa. Die beiden Rückspiele steigen entsprechend am 15. und 16. April. Für alle der anstehenden Matches ist auch hier der Anstoss für 21:00 Uhr geplant. Die Halbfinals folgen Ende April und Anfang Mai. Sollten Dortmund und Bayern eine Runde weiterkommen, würden die beiden deutschen Vereine dann aufeinandertreffen.