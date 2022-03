Ukraine-Hilfe: David und Victoria Beckham spenden eine Million Pfund

David Beckham sucht weitere Spender

David Beckham sucht indes Gleichgesinnte, die ebenfalls spenden wollen. Auf Instagram postete er am Dienstag seinen Aufruf: «Heute, am Internationalen Frauentag, richtet mein ‹7 Fund› für UNICEF einen Spendenaufruf ein, um Soforthilfe für das Wohl der Kinder zu leisten, einschliesslich medizinischer Versorgung und sicherer Räume für Familien. Bitte schliessen Sie sich mir an, um bei der lebenswichtigen Arbeit vor Ort zu unterstützen, und geben Sie, was Sie können. Ich danke Ihnen», schreibt er.