Ukraine-Krieg: Bands sagen reihenweise Konzerte in Russland ab

Der Australier Nick Cave (64) gab am 1. März bekannt, dass er und seine Band sich von einem geplanten Auftritt in Russland und der Ukraine zurückziehen würden. Sie hätten keine andere Möglichkeit, heisst es in einem Statement auf Twitter. «Ukraine, wir stehen zu euch und zu all denen in Russland, die sich dieser brutalen Tat widersetzen, und wir beten, dass dieser Wahnsinn bald beendet wird», heisst es in der Erklärung.